Samsung Galaxy S2, aggiornamento Jelly Bean 4.1.2 disponibile: link al download

Redazione

di Redazione

23/01/2013

[caption id="attachment_1323" align="aligncenter" width="516" caption="Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean"]Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean[/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceve l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Quello che sembrava essere solo un sogno, considerando la lunghissima attesa per gli utenti, è finalmente realtà, alla luce del fatto che, questa notte, è giunta la comunicazione da parte di SamMobile, fermo restando che in questo momento il suddetto aggiornamento risulta essere disponibile solo in Spagna. Probabile, dunque, che in Italia si debba attendere ancora qualche settimana per toccare con mano l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S2, anche se l'inizio della diffusione, accompagnata dal fatto che adesso è ufficiale il doppio salto per il device, ha creato un certo ottimismo sul processo. Per i più curiosi, in ogni caso, rilasciamo il link al download di Android Jelly Bean 4.1.2, con l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S2 finalmente apparso nella pagina dei firmware disponibili di SamMobile.

Samsung Galaxy S3 no brand, uscita Android Jelly Bean 4.1.2: ecco il download

Samsung Galaxy S2: aggiornamento Android 4.2.1, in attesa di Jelly Bean

Redazione Avatar

Redazione

