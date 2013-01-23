Caricamento...

Samsung Galaxy S2: aggiornamento Android 4.2.1, in attesa di Jelly Bean

23/01/2013

[caption id="attachment_3460" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceve l'aggiornamento del sistema operativo ad Android 4.2.1, cercando in questo modo di ingannare l'attesa in vista dell'arrivo sul mercato di Android Jelly Bean 4.1.2, che, è bene ricordarlo, in Europa potrebbe non essere disponibile prima del mese di marzo. Stiamo ovviamente parlando di una ROM, per la cronaca la cosiddetta Resurrection Remix v3.1.3, emersa come sempre dal forum XDA Developer, che sta comunque ottenendo già un discreto successo tra i primi utenti che l'hanno testata. Raccomandiamo, per forza di cose, la massima prudenza agli utenti meno esperti, rimandandovi alla fonte per il changelog completo del nuovo pacchetto concepito per il Samsung Galaxy S2. Inoltre, per i più curiosi, in ogni caso, lasciamo il link al download della nuova ROM per il Samsung Galaxy S2, basata, come accennato, sul sistema operativo Android 4.1.2.

