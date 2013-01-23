Samsung Galaxy S4: Android Key Lime Pie 5 o Android 4.2?

[caption id="attachment_2589" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 Android 4.2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 e la sua scheda tecnica continuano a tenere banco da alcuni giorni a questa parte, soprattutto per quanto concerne la versione del sistema operativo che accompagnerà lo smartphone, nel momento in cui sarà presentato alla stampa e agli utenti di tutto il mondo. Nello specifico, il dilemma si riferisce al fatto che il Samsung Galaxy S4 potrebbe anche puntare direttamente su Android 5.0 Key Lime Pie, considerando che l’evento di Google, relativo proprio alla presentazione del nuovo OS, dovrebbe tenersi a maggio, in concomitanza (approssimativamente) con l’uscita dello stesso Samsung Galaxy S4. La soluzione più probabile e maggiormente prudente, comunque, resta quella di un lancio sul mercato con Android 4.2, per poi passare al nuovo sistema operativo di Google, magari nel giro di poche settimane.