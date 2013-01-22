Samsung Galaxy S4, data di uscita il 15 aprile?

[caption id="attachment_3388" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede fissata la data di uscita sul mercato, almeno stando a quanto riportato questa mattina da una fonte del calibro di SamMobile, che si è sbilanciata come non è mai successo prima sul device, affermando che l’appuntamento dovrebbe essere fissato il prossimo 15 aprile, o quantomeno durante quella settimana. Scendendo ulteriormente in particolari, la stessa fonte parla del possibile lancio del Samsung Galaxy S4 nella colorazione bianca e nera, ma soprattutto della ricarica wireless che vede emergere ulteriori conferme nel corso degli ultimi giorni. Insomma, stiamo affrontando uno step più avanzato, rispetto alle solite voci di corridoio, con l’azienda che avrebbe pianificato l’invio dei primi Samsung Galaxy S4 entro la settimana 16, mentre la presentazione potrebbe aversi al Mobile World Congress 2013, o a marzo.