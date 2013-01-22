Samsung Galaxy S3, aggiornamento Tre ufficiale a XXELLA: ecco il download

[caption id="attachment_1990" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 brandizzato H3G sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento I9300XXELLA, confermando il trend che vede la casa produttrice coreana dare costantemente la precedenza ai modelli Vodafone e 3, per quanto concerne il rilascio di update più o meno importanti. Nonostante non si parli dell’aggiornamento del sistema operativo di un device, infatti, anche in questo caso la griglia è stata la solita, con i Samsung Galaxy S3 no brand e Tim che, a questo punto, sono in attesa addirittura di due nuovi pacchetti software: dopo quello relativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, tocca adesso all’aggiornamento con il quale verrà finalmente risolto il problema della morte improvvisa del dispositivo. Coloro che non intendono effettuare tale aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 via OTA o via Kies, possono collegarsi a questa pagina.