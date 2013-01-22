Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, uscita molto vicina

Redazione Avatar

di Redazione

22/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 presentazione uscita[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è in uscita sul mercato e i suoi tempi potrebbero essere più ristretti di quanto si possa pensare. E’ ciò che emerge da una recente intervista rilasciata da Shin, vice presidente di Samsung, il quale ha fatto presente che il progetto relativo allo smartphone in questione è ormai in fase avanzata, anche se non sono previste novità in occasione di un evento come il Mobile World Congress 2013, sotto questo punto di vista. L’intervista in questione, riportata da alcuni media coreani, è stata utile non solo per parlare del nuovo Samsung Galaxy S4, ma anche del Samsung Galaxy Note 8.0, la cui apparizione, invece, dovrebbe avvenire durante il suddetto evento. Insomma, stiamo per addentrarci in una stagione ricca di novità per gli utenti Samsung, almeno sulla carta.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Tre ufficiale a XXELLA: ecco il download

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Jelly Bean, il punto

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018