Samsung Galaxy S4, uscita molto vicina

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 è in uscita sul mercato e i suoi tempi potrebbero essere più ristretti di quanto si possa pensare. E’ ciò che emerge da una recente intervista rilasciata da Shin, vice presidente di Samsung, il quale ha fatto presente che il progetto relativo allo smartphone in questione è ormai in fase avanzata, anche se non sono previste novità in occasione di un evento come il Mobile World Congress 2013, sotto questo punto di vista. L’intervista in questione, riportata da alcuni media coreani, è stata utile non solo per parlare del nuovo Samsung Galaxy S4, ma anche del Samsung Galaxy Note 8.0, la cui apparizione, invece, dovrebbe avvenire durante il suddetto evento. Insomma, stiamo per addentrarci in una stagione ricca di novità per gli utenti Samsung, almeno sulla carta.
