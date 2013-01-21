Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Jelly Bean, il punto

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 dovrà attendere ancora un bel po', prima di poter toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, fermo restando che ancora oggi vi sono dei dubbi in merito alla versione dell'update che sarà messo a disposizione degli utenti che hanno deciso di acquistare lo smartphone. Le notizie degli ultimi giorni, infatti, non possono essere incoraggianti per l'arrivo dell'aggiornamento in Europa, considerando che, se da un lato il pacchetto software arriverà effettivamente a Singapore entro il mese di febbraio, allo stesso tempo sarà necessario del tempo, prima che il tutto possa essere reso compatibile anche per la versione internazionale del Samsung Galaxy S2. Ecco perché appare sempre più probabile che il Galaxy S2 riceverà, in Italia, l'aggiornamento Jelly Bean solo a marzo, nella migliore delle ipotesi.