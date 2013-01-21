Samsung Galaxy S3 e aggiornamento morte improvvisa: durata batteria ok?

[caption id="attachment_2666" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S3 batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta ricevendo in questi giorni l'aggiornamento che consente di risolvere il problema della morte improvvisa per lo smartphone. Il pacchetto software, più in particolare, è al momento disponibile per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 Vodafone e nel giro di qualche giorno, se non addirittura qualche ora, sarà accessibile anche alle varianti H3G, considerando che l'azienda dovrebbe seguire l'ormai consueto schema, nel diffondere l'aggiornamento. Preoccupazione sulla durata della batteria, in seguito al suddetto update, considerando che, secondo SamMobile, la novità ha generato conseguenze non positive, sotto questo punto di vista, per il Samsung Galaxy Note 2. Nonostante sia ancora presto per le sentenze, i primi riscontri degli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S3 brandizzato Vodafone, comunque, sembrano essere abbastanza positivi.