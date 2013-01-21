Samsung Galaxy S4, ipotesi sul prezzo

[caption id="attachment_1981" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 avrà un prezzo pari a 699 euro al momento della sua uscita? E' questo uno dei quesiti che in questi giorni coinvolge gli utenti che hanno già mostrato un certo interesse verso il nuovo dispositivo Android, la cui uscita sul mercato dovrebbe avvenire tra il mese di maggio e quello di giugno. Secondo le ultime indiscrezioni, la commercializzazione del Samsung Galaxy S4 potrebbe avvenire, a sorpresa, in concomitanza con quella del nuovo iPhone 5S, andando a creare uno scontro diretto poco preventivabile fino ad alcune settimane fa. E' per questo motivo che non è del tutto da escludere la possibilità che lo stesso Samsung Galaxy S4 possa presentarsi in uscita sul mercato, ad un prezzo leggermente inferiore, rispetto a quanto abbiamo potuto notare con il lancio del Samsung Galaxy S3 e del Samsung Galaxy Note 2.