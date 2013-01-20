Caricamento...

Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, interessante offerta

20/01/2013

[caption id="attachment_2251" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"]Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede il prezzo più basso in Rete non discostarsi più di tanto, rispetto a quelli che sono i valori nei quali ci siamo imbattuti nelle scorse settimana, considerando che, al momento, una delle migliori offerte in cui ci si può imbattere è quella dello store setelefonando.net, grazie al quale si può effettuare l'acquisto del device a 437 euro. E' importante sottolineare che le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo e che, in questa circostanza, ammontano a 8 euro, con la possibilità di vedersi consegnato il Samsung Galaxy S3 (nella sua variante cromatica blu) nel giro di pochissimi giorni, almeno stando a quanto riportato dal rivenditore. Tutte le informazioni necessarie per valutare il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 437 euro, sono comunque disponibili in questa pagina.

Samsung Galaxy S4, ipotesi sul prezzo

Samsung Galaxy S4, caratteristiche processore criticate

