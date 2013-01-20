Samsung Galaxy S3 al prezzo più basso, interessante offerta
di Redazione
20/01/2013
[caption id="attachment_2251" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede il prezzo più basso in Rete non discostarsi più di tanto, rispetto a quelli che sono i valori nei quali ci siamo imbattuti nelle scorse settimana, considerando che, al momento, una delle migliori offerte in cui ci si può imbattere è quella dello store setelefonando.net, grazie al quale si può effettuare l'acquisto del device a 437 euro. E' importante sottolineare che le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo e che, in questa circostanza, ammontano a 8 euro, con la possibilità di vedersi consegnato il Samsung Galaxy S3 (nella sua variante cromatica blu) nel giro di pochissimi giorni, almeno stando a quanto riportato dal rivenditore. Tutte le informazioni necessarie per valutare il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 437 euro, sono comunque disponibili in questa pagina.
Redazione
