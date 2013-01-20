Samsung Galaxy S4, caratteristiche processore criticate

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede le caratteristiche del proprio processore già al centro di alcune critiche, nonostante non sia nemmeno stata stabilita la data della presentazione dello smartphone e, di conseguenza, non sia ancora possibile parlare della scheda tecnica definitiva del più importante modello Android che vedrà la luce quest'anno. Nello specifico, lo Stato Maggiore di Qualcomm, in questi giorni, ha rilasciato dichiarazioni a sorpresa proprio in riferimento al processore del nuovo Samsung Galaxy S4 (o presunto tale), affermando che si tratta di un messaggio ingannevole, quello apparso di recente sul web, in merito alla dotazione di un chip da otto core, considerando che, a detta dell'azienda, con il Samsung Galaxy S4 potranno essere utilizzati solo quattro core per volta. Insomma, un nuovo caso all'orizzonte, in attesa dell'uscita del Samsung Galaxy S4.