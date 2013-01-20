Samsung Galaxy S3, aggiornamento Jelly Bean 4.1.2 tra pochi giorni?

[caption id="attachment_1654" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe ricevere l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 in tempi piuttosto ristretti, anche per quanto concerne la versione no brand del dispositivo, considerando le novità che stanno arrivando da ogni angolo del mondo da alcuni giorni a questa parte. L’ultima settimana, infatti, ci ha regalato sensazioni piuttosto positive sotto questo punto di vista, considerando che, se da un lato cresce il risentimento per il fatto che molti mercati meno strategici dell’Italia hanno già ricevuto il tanto atteso update, dall’altro i riscontri positivi ricevuti dalla casa produttrice dovrebbero gettare le basi per toccare con mano l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 anche con le restanti versioni disponibili in Italia, ovviamente in tempi molto ristretti. Sarà la prossima la settimana decisiva sotto questo punto di vista?