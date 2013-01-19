Aggiornamento Galaxy S2, il punto sulla data di uscita per Jelly Bean

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 ancora bloccato, con le ultime voci provenienti dall'Asia che certo non sono incoraggianti per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S2. Il fatto che Android Jelly Bean, a partire dal mese di febbraio, sarà messo a disposizione degli utenti solo per quanto concerne Singapore, fa pensare che l'attesa per gli Stati Uniti e l'Europa possa essere ancora lunga. Nel dettaglio, le varie divisioni del Vecchio Continente di Samsung, ad oggi, non sanno ancora fornire informazioni agli utenti che chiedono lumi in merito, anche se un aspetto va tenuto in considerazione: il fatto che l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2 possa essere scaricato solo via Kies, dovrebbe comunque accorciare i tempi di uscita del pacchetto.