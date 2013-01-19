Aggiornamento Galaxy S3 Vodafone, risolta la Sudden Death

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 in arrivo, almeno per quanto riguarda la solita versione brandizzata Vodafone, considerando che, in queste ore, è stato messo a disposizione degli utenti un nuovo pacchetto software, che dovrebbe essere in grado di risolvere la delicata questione della Sudden Death, vale a dire la morte improvvisa del device. L’aggiornamento per il Samsung Galaxy S3 Vodafone in questione, più in particolare, ha il nome in codice I9300XXELLA e si spera che a breve possa essere reso disponibile anche per le altre versioni del Samsung Galaxy S3 in commercio in Italia. Qualche apprensione per quanto riguarda la durata della batteria, in seguito all'aggiornamento in questione, considerando i problemi occorsi al Samsung Galaxy Note 2, come riportato negli ultimi giorni da una fonte del calibro di SamMobile.