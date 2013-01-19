Samsung Galaxy S4, scheda tecnica definitiva?

[caption id="attachment_3423" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Samsung Galaxy S4 e relative caratteristiche ancora una volta protagonisti assoluti nel settore smartphone. In queste ore, infatti, il tanto atteso device è comparso nel cosiddetto Antutu Benchmark, che ci ha consentito di scoprire le possibili peculiarità del modello sia a proposito della versione coreana, sia di quella europea, trattando una vera e propria scheda tecnica. In uscita entro la prima metà del 2013, il Samsung Galaxy S4 potrà contare, con ogni probabilità, su un processore Exynos 5 Octa Otto Core, da 1.8 GHz, senza dimenticare la dotazione iniziale del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.1. Conferme importanti dal punto di vista della fotocamera, prevista con i suoi 13 megapixel, oltre allo schermo Full-HD da 4,99 pollici e i 2 GB di memoria RAM. Non resta che attendere le prossime settimane, per scoprire se le caratteristiche del Samsung Galaxy S4 saranno confermate o meno