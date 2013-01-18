Samsung Galaxy S4, ricarica wireless altamente probabile

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrà contare con ogni probabilità su una ricarica wireless della propria batteria. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono direttamente dall'Asia, per la precisione da DDaily, che è stato ripreso a sua volta da SamMobile, con la casa produttrice che da tempo starebbe pensando a questa nuova tipologia di standard. Il tutto, più in particolare, sarebbe al prodotto concepito dal Wireless Power Consortium, vale a dire il sistema Qi. Al momento, per il Samsung Galaxy S4, si parla di induzione elettromagnetica, con la possibilità di caricare il device fino a 4 cm di distanza, ma non mancano le voci che si sbilanciano ulteriormente, focalizzandosi su quella risonanza magnetica (non confermata da Samsung), con la quale si potrebbe effettuare la ricarica del Samsung Galaxy S4 fino a 2 metri.