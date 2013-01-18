Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, ricarica wireless altamente probabile

Redazione Avatar

di Redazione

18/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrà contare con ogni probabilità su una ricarica wireless della propria batteria. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono direttamente dall'Asia, per la precisione da DDaily, che è stato ripreso a sua volta da SamMobile, con la casa produttrice che da tempo starebbe pensando a questa nuova tipologia di standard. Il tutto, più in particolare, sarebbe al prodotto concepito dal Wireless Power Consortium, vale a dire il sistema Qi. Al momento, per il Samsung Galaxy S4, si parla di induzione elettromagnetica, con la possibilità di caricare il device fino a 4 cm di distanza, ma non mancano le voci che si sbilanciano ulteriormente, focalizzandosi su quella risonanza magnetica (non confermata da Samsung), con la quale si potrebbe effettuare la ricarica del Samsung Galaxy S4 fino a 2 metri.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, scheda tecnica definitiva?

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3, i paradossi di Jelly Bean

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018