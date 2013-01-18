Aggiornamento Galaxy S3, i paradossi di Jelly Bean

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 in grado di alimentare polemiche ormai con cadenza quotidiana, alla luce di un update che sta impiegando probabilmente più tempo del dovuto per il suo arrivo in Italia, soprattutto per quanto riguarda il Samsung Galaxy S3 no brand, per il quale era lecito attendersi delle novità già durante la prima settimana di gennaio. Difficile, per gli utenti, comprendere la situazione che si è venuta a creare, alla luce del fatto che sia Paesi dallo stesso appeal dell’Italia per Samsung, come nel caso della Francia, sia quelli che non fanno ancora registrare volumi di vendita significativi (vedi Bulgaria), hanno avuto modo di toccare con mano, in queste ore l’aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.1.2. Quale sarà la sorta dei restanti Samsung Galaxy S3 italiani che attendono novità dalla casa produttrice?