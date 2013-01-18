Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, caratteristiche display sempre più sicure

Redazione Avatar

di Redazione

18/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3404" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 display"]Samsung Galaxy S4 display[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede le caratteristiche del suo display praticamente svelate in questi giorni, anche se, per forza di cose, mancano conferme ufficiali da parte della casa produttrice. In occasione di un evento come il CES 2013 di Las Vegas, infatti, lo stand del colosso coreano ha mostrato come i propri schermi stiano evolvendo verso una direzione ben precisa, quella dei display touch da 4.99 pollici, con tanto di supporto assicurato dalla tecnologia Super AMOLED e risoluzione FullHD 1080p. Va precisato che se tali caratteristiche dello schermo per il Samsung Galaxy S4 dovessero essere confermate, è probabile che si assista ad un aumento della durata della batteria pari addirittura al 25% rispetto al Samsung Galaxy S3, con grosso valore aggiunto garantito agli utenti.  

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3, i paradossi di Jelly Bean

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Jelly Bean dannoso per la durata della batteria

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018