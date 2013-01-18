Samsung Galaxy S4, caratteristiche display sempre più sicure

[caption id="attachment_3404" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 display"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede le caratteristiche del suo display praticamente svelate in questi giorni, anche se, per forza di cose, mancano conferme ufficiali da parte della casa produttrice. In occasione di un evento come il CES 2013 di Las Vegas, infatti, lo stand del colosso coreano ha mostrato come i propri schermi stiano evolvendo verso una direzione ben precisa, quella dei display touch da 4.99 pollici, con tanto di supporto assicurato dalla tecnologia Super AMOLED e risoluzione FullHD 1080p. Va precisato che se tali caratteristiche dello schermo per il Samsung Galaxy S4 dovessero essere confermate, è probabile che si assista ad un aumento della durata della batteria pari addirittura al 25% rispetto al Samsung Galaxy S3, con grosso valore aggiunto garantito agli utenti.