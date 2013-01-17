Caricamento...

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Jelly Bean dannoso per la durata della batteria

17/01/2013

[caption id="attachment_2851" align="aligncenter" width="480" caption="Samsung Galaxy S3 dual sim"]Samsung Galaxy S3 dual sim[/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede addirittura come potenziale fattore dannoso il tanto atteso aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, almeno stando agli ultimissimi commenti che sono stati registrati in Rete nel corso degli ultimi giorni, andando a rafforzare un'ipotesi che aveva preso piede già pochi giorni dopo il rilascio dell'update per i Samsung Galaxy S3 Vodafone. Nulla di ufficiale, considerando che sono ancora troppe le versioni del device che non hanno ancora ricevuto ufficialmente l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2, ma certo le sensazioni per il popolo del Samsung Galaxy S3 non sono propriamente positivi, anche perché il medesimo problema è stato denunciato anche da coloro che hanno effettuato lo stesso update con il Samsung Galaxy Note 2, pur parlando di un campione limitato di utenti.

