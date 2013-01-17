Samsung Galaxy S4, foto scattata dallo smartphone?

[caption id="attachment_3398" align="aligncenter" width="512" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede pubblicata in Rete una prima foto scattata dal device Android, che dovrebbe essere in uscita tra il mese di maggio e quello di giugno? Monta un certo scetticismo, sul web, per quanto concerne l’autenticità dell’immagine che in questi giorni ha fatto il giro del mondo, e che nella giornata di oggi vi proponiamo anche noi. Pare piuttosto difficile, infatti, che una fonte come Picasa sia stata in grado di entrare in possesso di una foto che sarebbe frutto della fotocamera (probabilmente da 13 megapixel), concepita dallo stesso Samsung Galaxy S4, anche perché al momento, stando ai bene informati, non dovrebbero esserci prototipi in giro. Fino al giorno dell’uscita del Samsung Galaxy S4, dunque, ognuno potrà maturare la propria idea sull'immagine che vi riportiamo.