Aggiornamento Galaxy S3, Android 4.2 in uscita nei tempi previsti

[caption id="attachment_3393" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 nei tempi previsti, almeno per quanto concerne l'uscita di Android 4.2. Come molti ricorderanno, infatti, SamMobile aveva anticipato che l'update in questione sarebbe stato messo a disposizione degli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 e un Samsung Galaxy Note 2 durante il primo trimestre del 2013. Se per il secondo devono essere emersi dei problemi di natura tecnica, considerando che la stessa fonte ha affermato nella giornata di lunedì che l'appuntamento sarebbe slittato al secondo trimestre, lo stesso non si può dire per questo nuovo aggiornamento Galaxy S3: SamMobile, infatti, afferma che i lavori sono partiti nel corso del mese di dicembre e che non dovrebbero esserci problemi per rispettare i termini fissati in un primo momento, salvo ovviamente imprevisti dell'ultimo minuto.