Samsung Galaxy S2, aggiornamento Jelly Bean nei primi mesi del 2013

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="440" caption="Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean nel corso dei primi mesi del 2013. E' quanto dichiarato in queste ore da Samsung Italia sul social network Twitter, dopo diverse settimane di mancati feedback forniti agli utenti che hanno richiesto informazioni alla casa produttrice. La presa di posizione viene a rafforzare quanto reso pubblico ad inizio da Samsung Singapore, che ha preannunciato la disponibilità dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S2 nel corso del mese di febbraio, fermo restando che, ad oggi, è è impossibile stabilire quando l'update potrà essere messo a disposizione di coloro che hanno acquistato il modello in Europa e negli Stati Uniti. Insomma, è sempre più fitto il mistero riguardante questo importante e atteso passo in avanti per il Samsung Galaxy S2.