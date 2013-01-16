Samsung Galaxy S4, uscita entro giugno: nuova conferma
di Redazione
16/01/2013
[caption id="attachment_3377" align="aligncenter" width="431" caption="Samsung Galaxy S4 cover"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 in uscita non oltre il mese di giugno, almeno stando a quanto riportato in questi giorni da SamMobile. L'occasione, in tal senso, è rappresentata dalla presentazione delle nuove cover Pelican ProGrear, che, a quanto pare, sono state concepite anche per il device di punta per Samsung, nel corso del 2013. Al dì là della possibile dotazione delle suddette cover, fa effetto sapere che gli accessori in questione, secondo quanto riportato dai suoi stessi produttori, saranno disponibili per il Samsung Galaxy S4 entro il mese di giugno, lasciandoci pensare che l'evento che porterà all'uscita dello smartphone arriverà qualche settimana prima. Insomma, siamo al cospetto dell'ennesimo indizio, relativo alla più che probabile commercializzazione dello smartphone Android entro maggio, dopo un anno esatto dalla prima apparizione pubblica del suo predecessore, il Samsung Galaxy S3.
