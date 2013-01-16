Samsung Galaxy S4, foto di un nuovo concept

[caption id="attachment_3388" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 appare in queste ore in una foto, grazie al concept che è stato reso pubblico dal sito concept-phone, che ripercorre, in qualche modo, lo stile perseguito da Samsung negli ultimi tempi, con un chiaro riferimento ad alcuni modelli che hanno fatto la loro apparizione durante il CES 2013 di Las Vegas. Il concept in questione per il Samsung Galaxy S4, nello specifico, riporta la casa produttrice ai tempi del Samsung Galaxy S2, considerando la forma meno ovale del device, rispetto a quanto abbiamo potuto notare nel corso dell'ultimo anno con il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2. Da sottolineare anche il fatto che il concept in questione abbandona i materiali utilizzati con gli ultimi modelli di Samsung, passando a quelli metallici.