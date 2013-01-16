Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, foto di un nuovo concept

Redazione Avatar

di Redazione

16/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3388" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 appare in queste ore in una foto, grazie al concept che è stato reso pubblico dal sito concept-phone, che ripercorre, in qualche modo, lo stile perseguito da Samsung negli ultimi tempi, con un chiaro riferimento ad alcuni modelli che hanno fatto la loro apparizione durante il CES 2013 di Las Vegas.  Il concept in questione per il Samsung Galaxy S4, nello specifico, riporta la casa produttrice ai tempi del Samsung Galaxy S2, considerando la forma meno ovale del device, rispetto a quanto abbiamo potuto notare nel corso dell'ultimo anno con il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2. Da sottolineare anche il fatto che il concept in questione abbandona i materiali utilizzati con gli ultimi modelli di Samsung, passando a quelli metallici.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, uscita entro giugno: nuova conferma

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 in uscita addirittura in Tunisia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018