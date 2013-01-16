Samsung Galaxy S4, foto di un nuovo concept
di Redazione
16/01/2013
[caption id="attachment_3388" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 appare in queste ore in una foto, grazie al concept che è stato reso pubblico dal sito concept-phone, che ripercorre, in qualche modo, lo stile perseguito da Samsung negli ultimi tempi, con un chiaro riferimento ad alcuni modelli che hanno fatto la loro apparizione durante il CES 2013 di Las Vegas. Il concept in questione per il Samsung Galaxy S4, nello specifico, riporta la casa produttrice ai tempi del Samsung Galaxy S2, considerando la forma meno ovale del device, rispetto a quanto abbiamo potuto notare nel corso dell'ultimo anno con il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2. Da sottolineare anche il fatto che il concept in questione abbandona i materiali utilizzati con gli ultimi modelli di Samsung, passando a quelli metallici.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4, uscita entro giugno: nuova conferma
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018