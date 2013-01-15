Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 in uscita addirittura in Tunisia

[caption id="attachment_2184" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 aggiornamento Kies"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 continua ad attendere il suo aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, almeno in riferimento alla versione no brand e quelle marchiate Tim e Wind, considerando che il processo sta andando avanti senza particolari problemi in giro per il mondo, senza però far registrare novità significative in Italia. Le ultime notizie, più in particolare, ci parlano di un aggiornamento Galaxy S3 disponibile addirittura in Tunisia, per entrambe le versioni del Samsung Galaxy S3 che si trovano sul mercato, mentre qui da noi la situazione è ancora ferma all'ufficialità della diffusione di Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3 H3G. Insomma, la situazione che si è venuta a creare nelle community non è delle più serene, con Samsung Italia che da giorni non rilascia feedback sul social network Twitter.