Samsung Galaxy S4, caratteristiche batteria: 4600 mah?

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrà contare su caratteristiche di tutto rispetto, ma quelle relative alla batteria del nuovo modello Android, nel caso in cui dovessero essere confermate dalla casa produttrice, garantirebbero al modello che potrà contare sul sistema operativo aggiornato alla versione 5, un valore aggiunto estremamente importante. In particolare, nel corso del CES di Las Vegas, Samsung ha avuto modo di presentare una nuova batteria addirittura da 4600 mAh, decisamente più capiente, se confrontata con quella del Samsung Galaxy Note 2 e quella del Samsung Galaxy S3. Al momento, come si può immaginare, mancano conferme ufficiali da parte della casa produttrice, ma il Samsung Galaxy S4, al momento, risulta essere quello più accreditato per essere associato a questa nuova batteria, capace di ribaltare gli standard del settore smartphone.