Samsung Galaxy S2, aggiornamento Jelly Bean solo a febbraio

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 dovrebbe ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean solo nel mese di febbraio. L'ottimismo dei giorni scorsi, dettato dal fatto che anche il Samsung Galaxy Note ha visto scattare ufficialmente l'update ad Android Jelly Bean 4.1.2, sembra già essere un pallido ricordo, alla luce delle dichiarazioni da parte di Samsung Singapore. Un suo portavoce, tramite apposito post, ha infatti anticipato che l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1 (nessuna menzione, dunque, per Android Jelly Bean 4.1.2) avrà il via in via ufficiale nel prossimo mese, confermando, in qualche modo, le migliorie che erano state anticipate da Samsung Korea circa una settimana fa. Insomma, ancora una volta una doccia fredda per tantissimi utenti che, in questi due anni, hanno acquistato il Samsung Galaxy S2 e che da tempo attendono l'aggiornamento ad Android Jelly Bean.