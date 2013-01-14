Jelly Bean Galaxy S2, unico aggiornamento ancora fermo

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S2"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S2 risulta essere l'unico aggiornamento ancora fermo, almeno stando a quanto emerso dal mondo Samsung nel corso dell'ultima settimana. Facendo un punto della situazione sugli altri device di fascia alta concepiti dal colosso coreano, infatti, il Samsung Galaxy Note 2 ha ricevuto l'update anche per le versioni H3G, mentre il Samsung Galaxy S3 si appresta ad essere aggiornato ad Android Jelly Bean 4.1.2 anche nella variante no brand. Il segnale più importante per il Samsung Galaxy S2, in ogni caso, giunge dal Samsung Galaxy Note, che ha visto partire proprio l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2 in settimana, per la precisione in Polonia: come molti sapranno, i due smartphone sono stati collocati sullo stesso piano, per quanto concerne il suddetto update, da parte di SamMobile: la lunga attesa sta per finire?