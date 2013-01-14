Caricamento...

Samsung Galaxy S4, data di uscita: punto della situazione

14/01/2013

[caption id="attachment_3188" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 che vive giorni a dir poco intensi, per quanto concerne un argomento delicato, come quello della sua data di uscita, considerando che, da alcuni giorni a questa parte, giungono segnali e rumors contrastanti sotto questo punto di vista, ma che adesso finalmente vanno incontro a qualche certezza in più. Contrariamente a quanto riportato da alcuni addetti ai lavori, infatti, non è stata riscontrata alcuna presentazione a porte chiuse del Samsung Galaxy S4, durante il tanto atteso evento del CES 2013 a Las Vegas, mentre si stanno smontando le voci che vedevano il device protagonista del Mobile World Congress 2013 di febbraio. Insomma, a questo punto tutto lascia pensare che il Samsung Galaxy S4 possa essere effettivamente in uscita a maggio, ad un anno esatto di distanza dall'evento dedicato al Samsung Galaxy S3.

