Samsung Galaxy S4, data di uscita: punto della situazione
14/01/2013
[caption id="attachment_3188" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Samsung Galaxy S4 che vive giorni a dir poco intensi, per quanto concerne un argomento delicato, come quello della sua data di uscita, considerando che, da alcuni giorni a questa parte, giungono segnali e rumors contrastanti sotto questo punto di vista, ma che adesso finalmente vanno incontro a qualche certezza in più. Contrariamente a quanto riportato da alcuni addetti ai lavori, infatti, non è stata riscontrata alcuna presentazione a porte chiuse del Samsung Galaxy S4, durante il tanto atteso evento del CES 2013 a Las Vegas, mentre si stanno smontando le voci che vedevano il device protagonista del Mobile World Congress 2013 di febbraio. Insomma, a questo punto tutto lascia pensare che il Samsung Galaxy S4 possa essere effettivamente in uscita a maggio, ad un anno esatto di distanza dall'evento dedicato al Samsung Galaxy S3.
Jelly Bean Galaxy S2, unico aggiornamento ancora fermo
Aggiornamento Galaxy S3 no brand, data di uscita prossima per Jelly Bean 4.1.2
