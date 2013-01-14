Aggiornamento Galaxy S3 no brand, data di uscita prossima per Jelly Bean 4.1.2

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 no brand che ha vissuto un fine settimana molto importante, in grado di fornire segnalazioni interessanti per quanto concerne la possibile data di uscita dell'update del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, relativamente a quei device che sono stati acquistati in Italia senza il marchio di alcun operatore. Nonostante da Samsung e SamMobile non siano ancora giunte comunicazioni e link al download sotto questo punto di vista, va ugualmente notato che un numero interessante di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand ha riscontrato la disponibilità dello stesso aggiornamento, fermo restando che, in questo caso, si parla solo di Samsung Kies. Nulla di ufficiale, pertanto, ma è forte la sensazione che la data di uscita di questo importante aggiornamento Galaxy S3 sia molto più vicina di quanto si potesse pensare.