Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S3 no brand, data di uscita prossima per Jelly Bean 4.1.2

Redazione Avatar

di Redazione

14/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 no brand che ha vissuto un fine settimana molto importante, in grado di fornire segnalazioni interessanti per quanto concerne la possibile data di uscita dell'update del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, relativamente a quei device che sono stati acquistati in Italia senza il marchio di alcun operatore. Nonostante da Samsung e SamMobile non siano ancora giunte comunicazioni e link al download sotto questo punto di vista, va ugualmente notato che un numero interessante di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand ha riscontrato la disponibilità dello stesso aggiornamento, fermo restando che, in questo caso, si parla solo di Samsung Kies. Nulla di ufficiale, pertanto, ma è forte la sensazione che la data di uscita di questo importante aggiornamento Galaxy S3 sia molto più vicina di quanto si potesse pensare.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, data di uscita: punto della situazione

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore: nuova offerta a 429 euro

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015