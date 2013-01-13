Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore: nuova offerta a 429 euro

[caption id="attachment_2251" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"] [/caption] Un Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore possibile in questo momento? Nuova occasione per i suoi potenziali acquirenti, considerando la disponibilità, ancora per qualche giorno, dell'offerta da parte di prezzofelice.it, che consente di chiudere l'acquisto dello smartphone con un esborso totale pari a 429 euro, anche se la proposta è valida solo per cento pezzi. Come sempre avviene in questi casi, i tempi di spedizione sono piuttosto lunghi, con consegna assicurata non oltre il 1 marzo, anche se va tenuto conto che gli utenti interessati all'offerta del Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore non dovranno andare incontro a spese di spedizione aggiuntive. Coloro che intendono approfondire tutti gli aspetti dell'offerta per il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 429 euro, possono collegarsi a questa pagina.