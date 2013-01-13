Samsung Galaxy S3 Tim e aggiornamento Jelly Bean, pessimismo sulla data di uscita
[caption id="attachment_679" align="aligncenter" width="400" caption="Samsung Galaxy S3"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 Tim vive giorni di passione, per quanto concerne l'arrivo dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, considerando che, fino ad oggi, è impossibile parlare di una data di uscita, visto che l'operatore, anche questa settimana, non ha fissato alcun appuntamento, nemmeno approssimativo, con la propria utenza. A peggiorare il quadro, a quasi un mese dall'uscita dell'update per il Samsung Galaxy S3 Vodafone, il fatto che nemmeno la variante no brand (che, sulla carta, avrà la precedenza sui Samsung Galaxy S3 Tim), ha ricevuto segnali dalla casa produttrice o da SamMobile. Insomma, a questo punto si può dire che l'attesa per l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2, certo non così drastico, stia andando oltre le previsioni della vigilia, senza vedere al momento degli segnali.
