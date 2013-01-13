Samsung Galaxy S4 e caratteristiche design: possibile struttura
[caption id="attachment_3348" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 presenta in queste ore le possibili caratteristiche del design, considerando che è spuntata in Rete una nuova immagine, relativa ad un brevetto che è stato depositato proprio dal colosso coreano e che potrebbe essere collegato a quella che sarà la struttura del nuovo device di fascia alta per la casa produttrice. In particolare, se questo dovesse essere effettivamente il design del nuovo Samsung Galaxy S4, allora la parte superiore e inferiore sarebbe effettivamente più sottile, rispetto a ciò che abbiamo notato con il Samsung Galaxy S3, mentre la "bombatura" centrale potrebbe essere riconducibile ad una batteria più capiente, in modo tale da evitare i problemi occorsi allo stesso predecessore del Samsung Galaxy S4, una volta effettuato l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.1. Staremo a vedere.
