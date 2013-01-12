Aggiornamento Galaxy S3 e Galaxy S2: arriva la svolta

e perche riceve segnali decisamente confortanti in queste ore, considerando che l’update del sistema operativoè scattato anche per uno smartphone come il, più vecchio dele collocato sullo stesso piano del, dal punto di vista del download dell’aggiornamento del suddetto OS. Come spesso e volentieri avviene in questi casi, l’aggiornamento è scattato ufficialmente ine in pochi giorni dovrebbe essere assicurato anche ad altri Paesi. Insomma, l’attesa dovrebbe essere agli sgoccioli anche per coloro che sono in possesso di un, ma soprattutto per quel Samsung Galaxy S2 che attende informazioni sul rilascio di Android Jelly Bean dalla fine dell’estate, senza ottenere alcun risultato.