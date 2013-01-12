Aggiornamento Galaxy S3 e Galaxy S2: arriva la svolta
di Redazione
12/01/2013
Aggiornamento Galaxy S3 e per Samsung Galaxy S2 che riceve segnali decisamente confortanti in queste ore, considerando che l’update del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 è scattato anche per uno smartphone come il Samsung Galaxy Note, più vecchio del Samsung Galaxy S3 e collocato sullo stesso piano del Samsung Galaxy S2, dal punto di vista del download dell’aggiornamento del suddetto OS. Come spesso e volentieri avviene in questi casi, l’aggiornamento è scattato ufficialmente in Polonia e in pochi giorni dovrebbe essere assicurato anche ad altri Paesi. Insomma, l’attesa dovrebbe essere agli sgoccioli anche per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand e Tim, ma soprattutto per quel Samsung Galaxy S2 che attende informazioni sul rilascio di Android Jelly Bean dalla fine dell’estate, senza ottenere alcun risultato.
