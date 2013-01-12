Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2: il limite del multi view

[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="526"] Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view[/caption] Il Samsung Galaxy S3, come ormai noto a tutti, sta ricevendo in questi giorni l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, con una delle caratteristiche più attese, quella del multi view, che sta facendo già discutere parecchio gli utenti che hanno ricevuto l’update, nel bene e nel male. Se da un lato la stabilità della funzione è andata fino ad oggi oltre ogni aspettativa, con la quasi totale assenza di bug emersa dai feedback di coloro che hanno effettuato l’aggiornamento del Samsung Galaxy S3 Vodafone e H3G, dall’altro va segnalato un problema che, in qualche modo, era prevedibile anche prima dell’update del sistema operativo: il multi view per il Samsung Galaxy S3, infatti, per ora può inglobare solo un numero limitatissimo di applicazioni e ulteriori novità, sotto questo punto di vista, verranno probabilmente alla luce solo con Android 4.2.