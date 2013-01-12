Samsung Galaxy S4, caratteristiche del processore ufficiali?

[caption id="attachment_3335" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere dotato di un processore dalle caratteristiche super. In questi giorni, infatti, il colosso coreano ha presentato un nuovo chip in occasione di un evento come il CES 2013 di Las Vegas, che, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe fare il proprio esordio ufficiale proprio con il lancio sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S4. Nello specifico, il processore in queste ore sarebbe un otto core, proprio come anticipato qualche settimana fa da SamMobile, ma soprattutto potrebbe garantire qualcosa come il 70% del risparmio energetico rispetto agli standard attuali. Molti sanno, infatti, che uno dei problemi principali dell’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S3 è stato proprio il drastico calo della durata della batteria: il primo EXYNOS 5 OCTA, per il Samsung Galaxy S4, metterà fine a questa storia?