Aggiornamento Galaxy S3, data uscita in Italia: precedenza a tutti gli altri Paesi

Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view Aggiornamento Galaxy S3 che vede moltissimi Paesi precedere l'Italia, per quanto concerne l'arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 sul device. In queste ore, infatti, si polemizza molto sui social network sul fatto che addirittura in Nigeria sia stato possibile toccare con mano l'update, mentre il Samsung Galaxy S3 no brand, che in Italia ha riscontrato un grandissimo successo, è ancora alla prese con la vecchia versione dell'OS di Google. Inutili i tentativi di trovare una spiegazione alla politica di Samsung, anche perché i test sul campo hanno già dato esito positivo per il colosso coreano, comprese le due versioni italiane del Samsung Galaxy S3 (Vodafone e H3G) aggiornabili ad Android Jelly Bean 4.1.2. L'attesa, comunque, è agli sgoccioli, mentre per il Samsung Galaxy S3 Tim il percorso dovrebbe essere ancora piuttosto lungo.