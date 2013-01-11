Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S3, data uscita in Italia: precedenza a tutti gli altri Paesi

Redazione Avatar

di Redazione

11/01/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="526" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che vede moltissimi Paesi precedere l’Italia, per quanto concerne l’arrivo del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 sul device. In queste ore, infatti, si polemizza molto sui social network sul fatto che addirittura in Nigeria sia stato possibile toccare con mano l’update, mentre il Samsung Galaxy S3 no brand, che in Italia ha riscontrato un grandissimo successo, è ancora alla prese con la vecchia versione dell’OS di Google. Inutili i tentativi di trovare una spiegazione alla politica di Samsung, anche perché i test sul campo hanno già dato esito positivo per il colosso coreano, comprese le due versioni italiane del Samsung Galaxy S3 (Vodafone e H3G) aggiornabili ad Android Jelly Bean 4.1.2. L’attesa, comunque, è agli sgoccioli, mentre per il Samsung Galaxy S3 Tim il percorso dovrebbe essere ancora piuttosto lungo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, caratteristiche del processore ufficiali?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 scopre i permessi di root?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015