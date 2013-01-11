Caricamento...

Samsung Galaxy S3, l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 scopre i permessi di root?

di Redazione

11/01/2013

[caption id="attachment_2449" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 durata batteria"]Samsung Galaxy S3 durata batteria[/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrebbe presentare una svolta a sorpresa, attraverso l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Secondo quanto riportato dal forum XDA Developer, infatti, il colosso coreano avrebbe escogitato un sistema, attraverso il quale sarà possibile scoprire quali saranno i device rootati, nel caso in cui dovessero essere mandati in assistenza dagli utenti. Come? Alcuni utenti, nel suddetto forum, avrebbero segnalato la presenza di un piccolo punto interrogativo di colore arancione, puntualmente apparso al momento dell’avvio del Samsung Galaxy S3. Le prime indagini degli sviluppatori avrebbero fatto emergere la suddetta motivazione, anche se, c’è da scommetterci, lo stesso forum sarà in grado di partorire una contromisura di tipo software, per evitare che Samsung riesca a risalire ad un’informazione di questo tipo. Insomma, l’aggiornamento del Samsung Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.1.2 ha mille risorse.

