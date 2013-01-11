Samsung Galaxy S3, l'aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 scopre i permessi di root?
di Redazione
11/01/2013
[caption id="attachment_2449" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 durata batteria"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrebbe presentare una svolta a sorpresa, attraverso l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Secondo quanto riportato dal forum XDA Developer, infatti, il colosso coreano avrebbe escogitato un sistema, attraverso il quale sarà possibile scoprire quali saranno i device rootati, nel caso in cui dovessero essere mandati in assistenza dagli utenti. Come? Alcuni utenti, nel suddetto forum, avrebbero segnalato la presenza di un piccolo punto interrogativo di colore arancione, puntualmente apparso al momento dell’avvio del Samsung Galaxy S3. Le prime indagini degli sviluppatori avrebbero fatto emergere la suddetta motivazione, anche se, c’è da scommetterci, lo stesso forum sarà in grado di partorire una contromisura di tipo software, per evitare che Samsung riesca a risalire ad un’informazione di questo tipo. Insomma, l’aggiornamento del Samsung Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.1.2 ha mille risorse.
Articolo Precedente
Aggiornamento Galaxy S3, data uscita in Italia: precedenza a tutti gli altri Paesi
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4, caratteristiche schermo: importante video
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016