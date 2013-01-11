Samsung Galaxy S4, caratteristiche schermo: importante video

[caption id="attachment_3324" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 va incontro ad importanti conferme, in queste ore, per quanto concerne quelle che saranno le caratteristiche del suo schermo, ma anche del nome effettivo con il quale la casa produttrice vorrà garantire una certa continuità alla famiglia dei Galaxy S, dopo il grande successo riscontrato sia con il Samsung Galaxy S2, sia con il Samsung Galaxy S3. A trattare i suddetti argomenti, in occasione del CES 2013 di Las Vegas, è stato il Direttore del Product Marketing di Samsung, Ryan Bidan, dalle cui dichiarazioni possiamo dare per scontato da un lato che il device sarà effettivamente chiamato "Samsung Galaxy S4", mentre dall'altro è certa l'adozione di uno schermo Full-HD da 1080p. Di seguito il video dell'intervista che tratta anche le caratteristiche del Samsung Galaxy S4.