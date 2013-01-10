Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3 no brand, nuove segnalazioni

10/01/2013

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 no brand che continua ad avvicinarsi al suo annuncio ufficiale, considerando che cresce in modo costante, in questa settimana, il numero di utenti che afferma di essere riuscito a completare l’installazione del tanto atteso upload ad Android Jelly Bean 4.1.2 anche per la versione del Samsung Galaxy S3 priva di marchi. Allo stesso tempo, però, va detto che proprio da tale porzione di utenza che giungono segnali non propriamente incoraggianti (anche se tutti da confermare), per quanto riguarda il mancato miglioramento della durata della batteria. Nei prossimi giorni continueremo a monitorare la vicenda, considerando che solo gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 Vodafone o H3G, ad oggi, possono esprimere impressioni più attendibili sotto questo punto di vista.

