Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 non migliora durata della batteria?

[caption id="attachment_2184" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 aggiornamento Kies"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, potrebbe non essere andato incontro ad alcun miglioramento, per quanto concerne la durata della batteria, almeno stando alle primissime sensazioni da parte degli utenti che hanno avuto modo di effettuare il suddetto update. Insomma, se da un lato sembrano arrivare già delle garanzie, per quanto concerne la tenuta del multi view, allo stesso tempo potrebbero non arrivare le novità sperate da coloro che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S3 e che, per forza di cose, si sono lamentati della durata della batteria calata, dopo aver effettuato l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.1 lo scorso autunno. Importante precisare che, almeno per ora, i feedback sono troppo pochi per trarre conclusioni, ma i i presupposti per il Samsung Galaxy S3 non sono positivissimi sul tema della durata della batteria.