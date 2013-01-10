Samsung Galaxy S4, presentazione a marzo meno impossibile adesso

[caption id="attachment_3281" align="aligncenter" width="185" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Samsung Galaxy S4 la cui presentazione sembra essere più vicina in queste ore. Il bigliettino, con tanto di invito ad un evento per il 4 marzo, potrebbe infatti non essere il classico fake, a dispetto di quanto dichiarato da Samsung Libano, che, come molti sapranno, aveva invece affermato che l’evento non si sarebbe tenuto prima del mese di maggio. Ad alimentare le voci su un clamoroso anticipo della presentazione del Samsung Galaxy S4, abbiamo l’apparizione del device nel centro download di Samsung, o quantomeno della sua voce, considerando che il contenuto all'interno è ancora inesistente. Insomma, in un contesto estremamente incerto, crescono leggermente le quotazioni dell’appuntamento a marzo, fermo restando che, a nostro parere, difficilmente il produttore coreano farà trascorrere appena dieci mesi tra la presentazione del Samsung Galaxy S3 e del Samsung Galaxy S4.