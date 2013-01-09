Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S2, uscita a gennaio?

09/01/2013

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"]Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 che continua a tenere banco nel settore smartphone. L'argomento più discusso delle ultime settimane, in grado di far letteralmente disperare milioni di utenti in possesso di un Samsung Galaxy S2, non è ancora in grado di dare certezze a coloro che auspicano una celere chiusura della telenovela, considerando le aspettative che gravitano attorno ad Android Jelly Bean. Se da un lato c'è ottimismo, considerando che finalmente Samsung Korea ha reso pubbliche le principali peculiarità di questo aggiornamento Galaxy S2, allo stesso tempo la rabbia degli utenti aumenta con il passare dei giorni, complici le voci riportate da SamMobile, in merito all'inizio dell'update per device come il Samsung Galaxy S Advance, che, a conti fatti, è decisamente inferiore al Samsung Galaxy S2, ma che alla fine toccherà con mano per primo l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2.

