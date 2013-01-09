Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3, durata batteria ancora incerta con Jelly Bean 4.1.2

09/01/2013

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che continua ad essere avvolto nel mistero, per quanto concerne le conseguenze dal punto di vista della durata della batteria, una volta effettuata l'installazione del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, che, in Italia, è già disponibile sul Samsung Galaxy S3 brandizzato Vodafone, oltre a quello H3G, come emerso in questo fine settimana. I feedback da parte di coloro che hanno avuto modo di toccare con mano l'update, più in particolare, se da un lato sono decisamente incoraggianti dal punto di vista della tenuta del multi view, allo stesso tempo regalano ancora sensazioni contrastanti dal punto di vista della durata della batteria. L'idea che sta prendendo corpo, a questo punto, è che difficilmente potremo imbatterci in pareri attendibili sulla durata della batteria, prima che Android Jelly Bean 4.1.2 sbarchi sul Samsung Galaxy S3 no brand.

