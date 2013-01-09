Samsung Galaxy S4, presentazione al CES quasi impossibile

[caption id="attachment_3173" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 difficilmente sarà protagonista di una presentazione, in occasione di un evento come il CES. Sono queste le indiscrezioni che hanno preso piede nel corso delle ultime ore, quasi a replicare in modo automatico alle voci di inizio settimana, dalle quali era emersa la presunta volontà della casa produttrice di pianificare un evento a Las Vegas, anche se a porte chiuse. La verità è che il Samsung Galaxy S4 non è ancora pronto al lancio sul mercato, ma resta in piedi l'ipotesi che la presentazione possa tenersi i primi di marzo, considerando anche la foto di un bigliettino, focalizzato proprio su un evento Samsung in quei giorni. Insomma, nemmeno l'arrivo del CES ha chiarito quella che sarà la data di uscita, con uno stato di confusione accentuato dalle parole di Samsung Libano nei giorni scorsi, secondo cui il Samsung Galaxy S4 non arriverà prima di maggio.