Samsung Galaxy S3 no brand, tempistica aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2

Il Samsung Galaxy S3 no brand dovrebbe essere il prossimo a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, anche se, al momento, c'è grossa incertezza in merito ai tempi necessari per il colosso coreano nel rendere disponibile un update che, stando alle ultime recensioni da parte di coloro che hanno testato il pacchetto software con il Samsung Galaxy S3 Vodafone e H3G, regge al meglio la funzionalità del multi view. Due gli aspetti che lasciano perplessi in queste ore coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand e che attendono l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2: da un lato, infatti, la diffusione dello stesso update sta avvenendo in tempi decisamente più ristretti per il Samsung Galaxy Note 2, mentre, dall'altro, tutti gli addetti ai lavori avevano previsto a Natale un processo di diffusione più celere.