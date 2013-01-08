Aggiornamento Galaxy S3 3, multi view ok

[caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="520" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 per i dispositivi brandizzati 3 che sta regalando molte soddisfazioni agli utenti. In queste ore, infatti, stanno giungendo diverse notifiche per effettuare l'update del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 anche via OTA, dopo l'annuncio della disponibilità dell'aggiornamento per i Samsung Galaxy S3 marchiati 3 via Kies, giunto nel weekend da SamMobile. Ebbene, i primissimi feedback degli utenti che abbiamo interpellato, appartenenti al suddetto target, parlano di una funzionalità appena introdotta, quella del multi view, che è già in grado di funzionare alla perfezione, andando oltre le più rosee aspettative sia degli utenti stessi, sia degli addetti ai lavori. Ancora presto, invece, per scoprire gli eventuali benefici di questo aggiornamento Galaxy S3, dal punto di vista della durata della batteria, che resta uno degli aspetti che sta maggiormente a cuore per gli utenti.