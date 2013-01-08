Caricamento...

Samsung Galaxy S4, uscita vicina? Apparizione nel centro download globale

08/01/2013

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 presentazione uscita[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è più vicino all'uscita sul mercato, ma soprattutto ad una possibile presentazione in queste prime battute del 2013? La risposta a questa domanda, teoricamente, potrebbe essere “sì”, considerando che lo smartphone Android più atteso del nuovo anno ha fatto la propria apparizione all'interno della pagina del centro download globale della stessa Samsung. Interessante sottolineare che la sigla probabilmente associata al Samsung Galaxy S4 è “GT-I9500X”, con la “x” finale che potrebbe nascondere più di una sorpresa per l’utenza del brand coreano. Scontato che, almeno per ora, non vi siano contenuti scaricabili, ma è altrettanto ovvio che in un contesto di questo tipo si alimentino le voci che vedono il Samsung Galaxy S4 protagonista di una presentazione, seppur a porte chiuse, già in occasione di un evento come il CES 2012, oppure al fantomatico evento di inizio marzo organizzato da Samsung.

