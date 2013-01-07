Samsung Galaxy S2, aggiornamento Android Jelly Bean in uscita

[caption id="attachment_2163" align="aligncenter" width="440" caption="Samsung Galaxy S2 e aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 vede a questo punto l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean in uscita. Le dichiarazioni di Samsung Korea, che nel corso del weekend ha elencato quelli che saranno le caratteristiche principali dell'update, senza però dare anticipazioni sui tempi di rilascio di un update a dir poco atteso. In un contesto di questo tipo, in ogni caso, il segnale giunto dalla casa produttrice evidenzia come l'aggiornamento ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2 sia decisamente vicino, con l'appuntamento che potrebbe essere fissato non oltre la fine di gennaio. Non si sa ancora se la versione dell'OS prossima all'arrivo sia la 4.1.1, oppure la 4.1.2, anche se nemmeno in quest'ultimo caso dovrebbe essere da subito disponibilità una funzionalità come il multi view.