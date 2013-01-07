Aggiornamento Galaxy S3 Tim, nuova attesa infinita

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 Tim che rischia di andare incontro a tempi di attesa nuovamente molto lunghi. E' questa la sensazione che ha preso piede nel corso delle ultime ore, in seguito al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2 per i Samsung Galaxy S3 brandizzati 3, con la tabella di marcia della casa produttrice che sta seguendo perfettamente il percorso definito alcuni mesi fa con Android Jelly Bean 4.1.1. Se le previsioni dovessero essere rispettate, dunque, il prossimo della lista sarà il Samsung Galaxy S3 no brand, mentre per l'aggiornamento Galaxy S3 Tim, per non parlare di quello relativo alla variante marchiata Wind, si dovranno attendere ancora un po' di settimane. Non resta che attendere una presa di posizione da parte della stessa Tim, magari attraverso la sua pagina Facebook o Twitter.